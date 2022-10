Die Vitruvia Medical AG ("Vitruvia") benötigte einen Neustart, nachdem sie vor großen Herausforderungen stand, die den Fortbestand des Unternehmens gefährdeten. Als hochspezialisierter Dienstleister im Gesundheitswesen konzentriert sich Vitruvia nun auf das profitable Reparaturgeschäft ihrer Tochtergesellschaft LT Technologies (LT), die bereits die technologische Grundlage für das frühere Geschäft mit der Aufbereitung von Robotik-Instrumenten lieferte. Mit einer neuen Aufstellung, die auch FFP2-Masken für den medizinischen Bereich umfasst, will Vitruvia Marktanteile von etablierten Anbietern im Reparaturmarkt gewinnen. Um ausreichend finanziert zu sein, muss Vitruvia zunächst eine Wandelanleihe platzieren, was für das vierte Quartal geplant ist. In der Neueinschätzung von AlsterResearch kommen die Analysten zu einem Kursziel von EUR 1,80. Die Empfehlung lautet KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vitruvia%20Medical%20AG





VITRUVIA MEDICAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de