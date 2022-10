Die Forschenden werden für ihre Erkenntnisse im Bereich der Herstellung von Molekülen geehrt. Zudem werden sie für die Entwicklung der bioorthogonalen Chemie ausgezeichnet.Stockholm - Die Schwedische Akademie der Wissenschaften hat die Preisträgerin und die Presiträger des Nobelpreises in der Kategorie Chemie verkündet: In diesem Jahr geht er an Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal und K. Barry Sharpless. Sie werden für ihre Erkenntnisse im Bereich der Herstellung von Molekülen geehrt. Zudem werden sie für die Entwicklung der bioorthogonalen Chemie ausgezeichnet.

