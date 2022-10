Derzeit gibt es keinen branchenweiten Konsens darüber, wie Kryptowährungen zu bewerten sind.Zürich - 21Shares AG, der weltweit grösste Emittent von börsengehandelten Kryptowährungsprodukten (ETPs) sowie Tochtergesellschaft von 21.co, hat heute die siebte Ausgabe seines State of Crypto Report - «Unsere Einblicke in Bewertungsrahmen, Argumente für Crypto Assets»- veröffentlicht. Der Bericht bietet einen detaillierten Überblick über den Stand der Krypto-Asset-Industrie in den letzten...

Den vollständigen Artikel lesen ...