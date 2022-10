Auszeichnung basiert zu 100 Prozent auf unabhängigen, verifizierten Kundenbewertungen

G2 Grid Report für Herbst 2022 verleiht iGrafx eine noch höhere Position in der Marktpräsenz

iGrafx, ein weltweit führender Anbieter von intelligentem Prozessmanagement, wurde von der Bewertungsplattform G2 als "Leader in Business Process Management (BPM)"-Software ausgezeichnet. iGrafx hat damit das achte Quartal in Folge die Auszeichnung "Leader Quadrant" erhalten, wie aus dem Business Process Management Grid Report von G2 hervorgeht. In den G2-Kundenbewertungen erzielte iGrafx in der Kategorie "Marktpräsenz" einen höheren Rang als in früheren Berichten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221005005091/de/

Peer-Review-Plattform G2 zeichnet iGrafx als Leader in Business Process Management aus (Graphic: Business Wire)

"Die Kategorie G2-Leader basiert auf Kundenzufriedenheits-Rankings sowie Marktpräsenz", sagt Veena Vadgama, SVP of Marketing bei iGrafx. "Niemand kann die Geschichte von iGrafx besser erzählen als unsere Kunden, denn sie vertrauen unserer Process360 Live Plattform, um ihre gesamten Geschäftsprozesse zu optimieren. Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten und hoffen, weiterhin Mehrwert für globale Unternehmen zu schaffen, die darauf bedacht sind, ihre Effizienz zu verbessern, Kosten zu senken und die Erwartungen ihrer Kunden zu übertreffen."

Der G2 Grid Report für Herbst 2022* zeigt eines ganz deutlich: Gemäß den G2-Kundenzufriedenheits-bewertungen ist iGrafx in der Lage, ein noch besseres Business Process Management bereitzustellen, um operative Prozesse mit der unterstützenden Geschäftsarchitektur zu verbinden und so eine strategische Ausrichtung sicherzustellen.

Unabhängige Bewertungen von iGrafx-Kunden umfassen Folgendes:

"Die Leistung unserer Marketingabteilung basiert auf dem Betrieb von iGrafx. Es sorgt für einen reibungslosen Ablauf aller Aufgaben und Projekte. Das Kundensupport-Team ist sehr zuverlässig und der Anpassungsprozess war flexibel."

Jacob S. von einem Großunternehmen.

"Wir verwenden iGrafx im Unternehmen im Bereich der Business Transformation und es bietet uns eine Reihe von Merkmalen, die uns einen vollständigen Arbeitsablauf ermöglichen und mit aktuellen Geschäftsrichtlinien kompatibel sind. Dies hilft uns, bestimmte Prozess zu verbessern."

Morgan F. von einem mittelständischen Unternehmen.

Der G2-Marktpräsenz-Score ist eine Kombination aus mehr als 15 Datenpunkten aus G2-Benutzer-bewertungen, öffentlich verfügbaren Informationen und Drittquellen. iGrafx erhielt im G2 Grid Report für Herbst 2022 einen höheren Marktpräsenz-Score als im G2 Grid Report für Herbst 2021.

Durch die Übernahme des Process Mining Spezialisten Logpickr und ein strategisches Partnerprogramm, einschließlich der kürzlich angekündigten Partnerschaft mit Zeitworks, kombiniert iGrafx leistungsstarkes Process-Mining und Geschäftsprozessmanagement mit automatisierter Desktop-Datenerfassung, KI und Echtzeitanalysen.

Process360 Live ist eine umfassende Intelligence-Plattform, die Process Mining, Task Mining, diskrete Ereignissimulation und Predictive Analytics verbindet. Vor allem große und globale Unternehmen können somit ihre Geschäftsprozesse verbessern und in der Folge die betriebliche Effizienz steigern, das Kundenerlebnis optimieren und Branchenvorschriften besser einhalten.

Um die unabhängigen Bewertungen zu prüfen, können Interessenten die G2 iGrafx Seite besuchen. Weitere Informationen über iGrafx finden sich unter www.igrafx.com.

*Um den Bericht anzuzeigen, folgen Sie dem Link zu unserer Profilseite und klicken Sie auf die Schaltfläche "Access Grid Report" auf der rechten Seite des Profils. Sie müssen sich bei G2 registrieren, um den Bericht anzuzeigen.

Über iGrafx

iGrafx, ein führendes Unternehmen im Bereich Geschäftsprozessmanagement, ermöglicht es den größten Unternehmen der Welt, Prozesse in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Die iGrafx Plattform erfasst und verbindet kritische Geschäftsvorgänge für detaillierte Analysen, Modellierung und Optimierung. Auf dem heutigen wettbewerbsintensiven Markt müssen Unternehmen Geschäftsziele und IT-Systeme aufeinander abstimmen, Branchenvorschriften einhalten, Geschäftsprozesse automatisieren und Prozesseffizienz durch Initiativen wie RPA, Six Sigma und Lean identifizieren und implementieren. Mit iGrafx können Unternehmen die Punkte dieser Bemühungen miteinander verbinden, um Ergebnisse und Verbesserungen zu erzielen und die Kapitalrendite zu steigern. Weitere Informationen finden Sie unter www.igrafx.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221005005091/de/

Contacts:

Pressekontakt:

linda.holz@igrafx.com