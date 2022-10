Klar, während einer Baisse zählen Broker-Aktien nicht zu den bevorzugten Titeln von Investoren, schließlich lässt mit fallenden Kursen auch das Interesse an der Aktien-Anlage nach. So mancher tut sich da schon schwer überhaupt ins Depot zu blicken. Ein Order kann da zur echten Überwindung werden, egal wie günstig manche Papiere notieren mögen. Die Aktie von FlatexDegiro kannte in diesem Duktus in der jüngeren Vergangenheit vor allem eine Richtung: abwärts. Wie es weitergeht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...