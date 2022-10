München (ots) -Jasamin Mehregani und Jonas Himmel ergänzen das Moderationsteam der RTLZWEI NEWS. Jasmin Mehregani ist ab Montag, 10. Oktober, on air, ihr Kollege Jonas Himmel startet im November. Im Wechsel mit Stephanie Brungs, Christoph Hoffmann, Kathi Wörndl, Janique Johnson und Linda Mürtz moderieren sie die RTLZWEI NEWS, die montags bis freitags um 16:00 Uhr ausgestrahlt werden.Die 30-jährige Jasamin Mehregani studierte Management, Marketing und BWL und ist seit März 2017 Redakteurin/Reporterin und Chefin vom Dienst im VIP-Ressort bei RTL NEWS. Der ebenfalls 30-jährige Jonas Himmel arbeitet seit Juni 2021 als Reporter und Redakteur für das RTL-Magazin EXTRA. Davor war er bei SUPER RTL vor und hinter der Kamera tätig und absolvierte die RTL Journalistenschule.Konstanze Beyer, Chefredakteurin RTLZWEI: "Montags bis freitags bieten wir Nachrichten für ein junges Publikum, die von jungen Journalistinnen und Journalisten gemacht werden. Jasamin und Jonas sind bereits erfahrene Medienschaffende, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Mit ihrer sympathischen Art werden sie das Moderations-Team der RTLZWEI NEWS bereichern."Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten & Gesellschaft RTL NEWS: "Wir freuen uns, mit Jasamin und Jonas eine tolle Verstärkung für das junge Nachrichtenformat RTLZWEI zu bekommen. Die beiden passen hervorragend ins Team und zur Ausrichtung der Sendung."Produziert wird die Sendung von der RTL NEWS GmbH.Über RTLZWEI:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als Home of Reality zeigt RTLZWEI Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps mit faszinierenden Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Über RTL News GmbHMit 1.250 Mitarbeitern, davon rund 700 Journalistinnen und Journalisten an 24 Standorten im In- und Ausland, sorgt die RTL News GmbH täglich für etwa 20 Stunden Nachrichten und Magazine bei RTL, NTV und VOX sowie umfassende Informationen auf den digitalen Plattformen des Hauses. Mit großem Erfolg: Im Schnitt erreichen die journalistischen Angebote der Mediengruppe RTL pro Tag mehr als 24 Millionen Menschen, also fast jeden dritten Deutschen.Pressekontakt:RTLZWEIUnternehmenskommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5336999