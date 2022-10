Das Marktumfeld bleibt weiter recht ambitioniert. Die Verunsicherung der Anleger ist aufgrund der zahlreichen Krisenherde unverändert groß, die Volatilität entsprechend hoch. Aber auch in diesem Umfeld stehen einige Small und Mid Caps im Fokus - nicht ohne Grund. Was gibt es Neues bei den einzelnen Werten? Wo liegen mögliche Kursziele?Der jüngste Newsflow bei Varta hatte es in sich. Worauf müssen sich die Anleger kurz- und mittelfristig bei dem Batteriehersteller einstellen? Anders als viele andere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...