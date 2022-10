Frankfurt/Main - Der DAX ist am Mittwoch nach einem schwachen Start bis zum Mittag im roten Bereich geblieben. Zwischendurch wurde zwar nochmal fast das Vortagesniveau erreicht, im Anschluss ging es aber noch etwas tiefer ins Minus.



Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 12.575 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Abschlag von 0,8 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Der Erholungskurs der vergangenen Tage wurde damit vorerst gestoppt. Dennoch konnten auch einige Werte zulegen, darunter Infineon, RWE und Bayer.



Die größten Abschläge gab es bei den Aktien von Continental, FMC und Mercedes-Benz. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmittag schwächer. Ein Euro kostete 0,9919 US-Dollar (-0,66 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 1,0082 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 91,63 US-Dollar.



Das waren 17 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de