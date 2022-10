London (www.anleihencheck.de) - Die Inflation ist nach wie vor hoch und dominiert die Makroprognosen, so Eric Winograd, Director of Developed Market Economic Research beim Asset Manager AllianceBernstein (AB).Die Dominanz der Inflation stelle eine große Herausforderung dar, da kein Inflationsmodell ausreiche, um Anlegern oder politischen Entscheidungsträgern ausreichend Vertrauen in die künftige Preisentwicklung zu geben. Zwar seien grob umrissene Beobachtungen zur Inflation im Zeitverlauf recht zuverlässig, doch würden sie in der Regel für Jahrzehnte, nicht für Monate gelten. So hätten die Experten beispielsweise jahrelang argumentiert, dass der zunehmende Populismus und die Deglobalisierung die Inflation in Zukunft in die Höhe treiben würden - aber würden die aktuellen Raten den Erwartungen der Experten entsprechen? Ganz und gar nicht. Sie seien davon ausgegangen, dass die Inflation in Zukunft leicht über dem Niveau vor der Pandemie liegen werde. Sie hätten aber den jüngsten massiven Preisanstieg sicher nicht vorhergesehen, und sie würden diesen Anstieg auch nicht in erster Linie dem Populismus oder der Deglobalisierung zuschreiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...