So können Senioren trotz finanzieller Engpässe in vertrauter Umgebung bleiben (djd). Für ältere Immobilienbesitzer ist das eigene Zuhause mehr als nur ein Dach über dem Kopf: Hier leben sie seit vielen Jahren, haben gefeiert, die Kinder großgezogen und viel Liebe in die Gestaltung von Haus und Garten gesteckt. In ihrem Eigenheim haben sie viele Lieblingsplätze, mit denen sie vor allem eins verbinden: Vertrautheit, Ruhe und Eigenständigkeit. "Über die Jahre ist die eigene Immobilie ein Teil der Menschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...