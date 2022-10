RIVIAN - Nach dem Kurssprung! Geht da noch mehr?

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Die Rivian-Aktie spulte den im August vorgestellten Konsolidierungsfahrplan nach Vorlage der Q2-Zahlen zuletzt einwandfrei ab. Inzwischen hat sich bei der Aktie eine Range ausgebildet. Die gestern gemeldeten Produktionszahlen kamen am Markt wiederum gut an.



Noch im ersten Quartal 2022 hatte Rivian nur 2.553 Fahrzeuge produziert, im zweiten Quartal waren es bereits 4.401. In den drei Monaten Juli bis September kam der Elektroautobauer auf 7.363 Fahrzeuge, wobei 6.584 Fahrzeuge ausgeliefert wurden. Inzwischen sieht sich Rivian auf einem guten Weg, das Jahresziel einer Produktion von 25.000 Fahrzeugen zu erreichen. Konkret fehlen dazu noch 10.683 Fahrzeuge. Rivian muss im Q4 also Gas geben. Auch muss man erwähnen, dass das Jahresziel bereits gesenkt worden war. Von den jährlich sechsstelligen Produktionszahlen, wie sie zum IPO im Jahr 2021 angekündigt worden sind, ist Rivian noch ein ganzes Stück entfernt. Der gestrige prozentual zweistellige Kurszuwachs der Aktie ist wohl vorrangig darauf zurückzuführen, dass der Markt erleichtert ist, dass sich zumindest die Lücke zum Jahresziel von 25.000 Fahrzeugen deutlicher schließt.

Fundamental bleibt die Aktie ein heißes Eisen, stellt ähnlich wie das Papier von Tesla vor einigen Jahren eine Wette dar, bei der Investoren auch auf die weitere Unterstützung des Partners und Großinvestors Amazon setzen. Denn Gewinne bei Rivian sind auch in den kommenden Jahren nicht in Sicht. Amazon hält rund 18 % der Rivian-Aktien. Der Cashbestand bei 15 Mrd. USD bei Rivian ist aber ordentlich.

Chart: Rivian

Widerstandsmarken: 40,56 + 47,25

Unterstützungsmarken: 34,50 + 30,71 + 26,78

Charttechnisch ist die Aktie im Zuge der Konsolidierung der vergangenen Wochen in eine Seitwärtsbewegung eingebogen. Das Kursgeschehen lässt sich in eine Range fassen. Ausgehend von der Unterkante der Range erholte sich der Wert im gestrigen Handel deutlich. Im Optimalfall für die Bullen gelingt nun ein Durchmarsch bis an die obere Begrenzung der Range bei rund 40,50 USD. Dort muss mit Widerstand gerechnet werden. Eine weitere charttechnische Hürde stellt der EMA200 bei 47,25 USD dar.

Fällt die Aktie unter 30,71 USD, wäre dagegen ein Verkaufssignal aktiviert, welches weitere Abgaben in Richtung 26,78 USD nach sich ziehen könnte. Dort liegt ein Gap im Chart, das die Aktie im Juli gerissen hatte.

Anleger, die bei der Aktie von Rivian auf ein Erreichen des Widerstands bei 40,56 USD spekulieren möchten, können dies mit den open end Turbo-Bull-Optionsscheinen mit der WKN HB6LDE oder HB8K7P tun. Wird das Verkaufssignal mit Kursen unter 30,71 USD ausgelöst, bieten sich dagegen WKN HB5ASC oder HC06NQ an.

Rivian in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 04.05.2022 - 04.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Rivian in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 08.11.2021 (seit Börsengang) - 03.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Rivian für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Hebel Letzter Bewertungstag Rivian HB6LDE 1,25 24,55 2,99 Open End Rivian HB8K7P 0,68 30,41 5,63 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.10.2022; 12:22 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Rivian für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Hebel Letzter Bewertungstag Rivian HB5ASC 0,98 44,46 3,83 Open End Rivian HC06NQ 0,55 39,98 6,97 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.10.2022; 12:28 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Rivian finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag RIVIAN - Nach dem Kurssprung! Geht da noch mehr? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).