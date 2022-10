Tesla-Chef Elon Musk macht einen erneuten U-Turn und will Twitter jetzt doch übernehmen. In einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC erklärte Musk, man wolle das Geschäft wie ursprünglich geplant zum Kaufpreis von 44 Milliarden Dollar durchziehen. Was hinter dem ungewöhnlichen Hin-und-Her stecken könnte. Elon Musk hatte im April angekündigt, er wolle den Kurznachrichten-Dienst für 44 Milliarden Dollar übernehmen. Im Juli folgte dann die Absage. ...

