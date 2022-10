Wiesbaden (www.anleihencheck.de) - Der Silberpreis sprang zum Wochenstart an nur einem Handelstag um 9,3% auf 20,76 US-Dollar nach oben, als Spekulanten ihre historisch starke Shortposition am Terminmarkt eindecken mussten, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Dies sei der stärkste Tagesgewinn seit 2008 gewesen, dem Jahr des Bankrotts der US-Investmentbank Lehman Brothers, was den Beginn der großen Kredit- und Währungskrise markiert habe, auf die die ersten QE-Programme gefolgt seien. ...

