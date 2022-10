13. Aktienturnier by IRW-Press: Tag 2 in Runde 1, Addiko vs. Erste steht +6 zu +5 Frelich fliessen auch bei den vier Gesetzten (die besten der bisherigen 12 Turniere) die Veränderungen ein, gegen ein "Bye" (Freilos) kann man aber nicht verliereren. Insofern werden Post, Palfinger, FACC und Mayr-Melnhof fix in die 2. Runde aufsteigen. Interessant wird die Performance von Pierer Mobility, denn auch als Titelverteidiger kann man den Wanderpokal für immer gewinnen. Übrigens: Knaus Tabbert trifft auf Evotec, Knaus ist 17 Prozent im Plus seit Wochenbeginn, siehe auch Podcst mit Knaus-IR Manuel Taverne https://boersenradio.at/page/podcast/3427 . (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.10.)

