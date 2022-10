Genf (ots/PRNewswire) -- RealTyme wurde im prestigeträchtigen Bericht als "sehr geeignet für Unternehmen, die eine einfach zu verwaltende, benutzerfreundliche und sichere Kommunikations-App für Datenkontrolle und Zusammenarbeit benötigen" anerkannt.RealTyme (https://www.realtyme.com/), die zuverlässige Multifunktionsplattform für Kommunikation und Zusammenarbeit, wurde im angesehenen Bericht "The Forrester Wave: Secure Communications" für Q3 2022 als ein Marktführer anerkannt.RealTyme wurde in einem Feld von 12 führenden Anbietern ausgezeichnet und anhand von rigoroser Recherche und Datenanalyse nach 26 Kriterien bewertet. Zu den Bewertungskriterien gehörten Sicherheit und Kontrolle, Metadatensicherheit und Datenschutz, Leistung und Resilienz, Produktvision sowie Aktionsplan für die Umsetzung.Nach monatelanger Recherche und Datenanalyse bewertete der Forrester Report RealTyme mit den höchstmöglichen Punktzahlen in den Kategorien Benutzrdatenschutz Metadatensicherheit und Datenschutz sowie in den Kriterien der Roadmap für Anpassung und Umsetzung. Der Forrester Report, verfasst von Chefanalystin Heidi Shey, kommentierte: "Der hervorragende Ausführungs- Roadmapfunterstützt nicht nur die technologischen Anforderungen der Kunden, er hebt sich außerdem ab durch die Unterstützung von Kundenwerten wie Nachhaltigkeit durch reduzierte Datenspeicherung und Netto-Null-CO2-Emissionen."Onur Özen PhD, CEO von RealTyme, kommentierte: "Unserer Meinung nach hat Forrester RealTyme ausgezeichnet und unser datenschutzfokussiertes Angebot sowie die Tatsache gewürdigt, dass bei seiner Weiterentwicklung der Kunde immer im Mittelpunkt steht. Wir glauben, dass diese Anerkennung ein Zeugnis für unsere Vision und die realen und nachhaltigen positiven Veränderungen ist, die wir unseren Kunden bieten."Der Forrester Report erklärt: Der hervorragende Aktionsplan für die Umsetzung von RealTyme unterstützt nicht nur die technologischen Anforderungen von Kunden, sondern unterscheidet sich auch durch die Unterstützung von Kundenwerten wie Nachhaltigkeit durch reduzierte Datenspeicherung und Netto-Null-CO2-Emissionen. [...] Referenzkunden denken im Allgemeinen positiv über das Angebot, seine Funktionen und Flexibilität."Francois Rodriguez, CCO von RealTyme, fügte hinzu: "Bei RealTyme ist der Kundenerfolg in unserer DNA eingebettet und ein zentraler Bestandteil unserer Strategie. Es ist ein Privileg, anerkannt zu werden - aus unserer Sicht ist diese Anerkennung zurückzuführen auf unser Engagement, unseren Kunden eine Erfahrung von höchster Qualität und eine hervorragende Umsetzung zu bieten. Wir streben immer danach, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen, und wir freuen uns, dass Forrester unsere Technologie und unser Geschäft gewürdigt hat."RealTyme hat seine Plattform entwickelt, um seinen Kunden - ob Gemeinschaften oder Unternehmen - mit wichtigen öffentlichen Dienstleistungen eine sichere Verbindung und Zusammenarbeit zu ermöglichen. Zu seinen umfangreichen Tools für Kommunikation und Videokollaboration gehören standardmäßige Zero-Trust-Verschlüsselung, sichere Dateifreigabe und Speicherung.Die Kunden von RealTyme haben volles Vertrauen in - und völlige Kontrolle über - die von ihnen bereitgestellten Funktionen, was es ihnen ermöglicht, sicher zusammenzuarbeiten und gleichzeitig ihre digitale Souveränität zu wahren.RealTyme ist ein Marktführer und wird auch in Zukunft an der Spitze stehen. Benutzer können eine Demo der RealTyme-Plattform erleben, um zu erfahren, wie die überlegene sichere Kommunikations- und Kollaborationsplattform ihrem Unternehmen helfen kann.Über RealTyme RealTyme wurde 2020 gegründet und ist ein in Genf ansässiges Unternehmen für sichere Kommunikation, das Nutzern eine vollständig kontrollierte Plattform für Kommunikation, Kollaboration und Produktivität bietet.Die Technologie von RealTyme kombiniert auf intelligente Weise Sicherheit, digitale Souveränität und Nachhaltigkeit in einer benutzerfreundlichen und nahtlosen Plattform. RealTymes unübertroffenen Schutzvorkehrungen für Metadatensicherheit und Datenschutz sowie seine Vielzahl an überlegenen Funktionen machen es zur bevorzugten Plattform für staatliche, gewerbliche und Unternehmenskunden.Das innovative Unternehmen hat auf einzigartige Weise die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt gestellt und bietet Benutzern eine zweckbestimmte Plattform mit minimalen Anforderungen an Datenspeicherung und -verarbeitung, um den schädlichen Auswirkungen von Technologie auf den Klimawandel entgegenzuwirken.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.RealTyme.com (http://www.realtyme.com/)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1913359/RealTyme_logo.jpgcourtney@yourstorypr.com (mailto:Courtney@yourstorypr.com)Medienkontakt:YourStory PRcourtney@yourstorypr.com+44 (0)7867 488769View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/realtyme-wird-im-analystenbericht-uber-sichere-kommunikation-q3-2022-als-ein-marktfuhrer-anerkannt-301641455.htmlOriginal-Content von: RealTyme, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100085645/100896024