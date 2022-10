Doha, Katar (ots/PRNewswire) -Die Aspire Academy hat ihren 8. Global Summit in Doha eröffnet, dieses Mal in Zusammenarbeit mit der FIFA und mit hochkarätigen Gästen wie den Fußballlegenden David Beckham und Arséne Wenger. Der zweitägige Global Summit im Football Performance Center der Aspire Academy bringt Delegierte zusammen, um ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Forschung im Bereich Fußballleistung und -wissenschaft zu teilen.Zum zweiten Mal seit seiner Gründung im Jahr 2014 findet der Aspire Academy Global Summit auf heimischem Boden statt. Nur 48 Tage vor der Weltmeisterschaft in Katar ist dies eine besondere Ausgabe mit Vertretern aller 32 für die Weltmeisterschaft qualifizierten Mannschaften, die von mehr als 50 Mitgliedern der Aspire in the World Fellows begleitet werden, zu denen einige der größten Vereine des Weltfußballs, mehrere nationale Fußballverbände und Ligen gehören.In seiner Begrüßungsrede hob der Generaldirektor der Aspire Academy, Ivan Bravo, die Bedeutung der Jugendförderung im Fußball hervor und bezeichnete sie als einen der wichtigsten Bausteine auf dem Weg zum Höhepunkt dieses Sports - der Weltmeisterschaft. Bravo wies darauf hin, dass der Gipfel im Fußball-Leistungszentrum stattfindet, in dem die Aspire Academy und die Qatar Football Association (QFA) zusammenarbeiten. "Wir sind stolz darauf, dass dies die Heimat aller Nationalmannschaften von Katar ist und ein Beispiel dafür, wie Jugendförderung und Fußball auf höchstem Niveau zusammenarbeiten, um Kontinuität zu gewährleisten", fügte er hinzu.Bravo lud auch die FIFA ein, ein ständiger Partner des Global Summit zu werden.Mr. Arséne Wenger, FIFA-Chef für Fußballentwicklung und ehemaliger Arsenal-Trainer, schloss sich Bravos Meinung über die Bedeutung der Jugendförderung an. "Ich habe die Aspire Academy schon mehrmals besucht und war immer beeindruckt von der Qualität der Einrichtungen und der Ausbildung hier sowie von dem Grundgedanken dahinter", sagte er. "Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Ausbildung und dem Training von Jugendlichen und dem Erfolg der A-Nationalmannschaften", fügte er hinzu.Während seiner Master-Klasse betonte Wenger die Bedeutung von Fußballintelligenz und die Wichtigkeit der Datenanalyse, um das Spiel zu verbessern. Er gab Tipps, wie man das Spiel und die Bewegungen der Spieler verstehen kann.Mr. Wenger legte auch das Schlüsselthema für den Tag "Mit Daten etwas bewirken" fest. Er erklärte, wie Daten bei der kommenden Weltmeisterschaft für ein besseres Erlebnis sorgen werden. "Es wird eine App geben, mit der die Fans Echtzeitdaten im Stadion abrufen können, die Medien und das gesamte Team werden Zugang zu mehr Statistiken haben", sagte er.Im Star-Chat des Tages stand der ehemalige argentinische Mittelfeldspieler Juan Sebastián Verón von Manchester United live Rede und Antwort. Er zeigte auf, wie Daten den Fußball beeinflussen können und wies darauf hin, dass die argentinischen Vereine sie seit einiger Zeit nutzen. Er sagte, dass die Datenanalyse den Spielern helfen kann, ihre Strategien zu unterstützen, betonte aber, dass Kreativität und Geschicklichkeit auf dem Spielfeld immer der Schlüssel sein werden. Er ist sich sicher, dass die Weltmeisterschaft in Katar ein großartiges Turnier wird. "Die Kompaktheit des Turniers ist ein großer Vorteil für die Mannschaften und die Fans", sagte der Präsident des Clubs Estudiantes de La Plata.Den Abschluss des Tages bildete ein runder Tisch zum Thema "Mit Daten etwas bewirken", an dem unter anderem Analysten des kroatischen, dänischen, schweizerischen und belgischen Fußballverbands, des FC Barcelona und ein leitender Fußballphysiologe der Aspire Academy teilnahmen. Sie alle bekräftigten, dass Daten und Analysen zwar sehr wichtig sind, aber weder Kreativität noch Fußballwissen ersetzen können.Über die Aspire Academy: Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2004 hat sich die Aspire Academy for Sports Excellence zu einer der führenden nationalen Sportakademien der Welt entwickelt. Als Teil der Aspire Zone Foundation - einer internationalen Sportdestination - steht die Aspire Academy im Zentrum einer sportlichen Revolution, die derzeit in Katar und der gesamten Region stattfindet. Die Akademie konzipiert, fördert und implementiert bahnbrechende Spitzenleistungen im Sporttraining und in der Entwicklung von Spitzensportlern, die es einer ganzen Generation talentierter, disziplinierter und engagierter katarischer Sportler ermöglichen, ihre sportlichen Träume zu verwirklichen.