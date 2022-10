Twitter Aktie steigt rasant - Elon Musk will Twitter doch kaufen

Tesla-Chef Elon Musk hat einen Kurssprung bei der Twitter-Aktie ausgelöst. Der Kurznachrichtendienst teilte mit, dass man wie geplant die Transaktion vollziehen wolle. Musk selbst bestätigte anhand einer Pflichtmitteilung an die US-Aufsichtsbehörde SEC den Plan des milliardenschweren Deals.Die Papiere des Kurznachrichtendienstes Twitter verteuern sich im europäischen Handel schlagartig um über 20 Prozent auf 52,07 Euro je Anteilsschein. Spektakuläre Wende im Twitter-Deal bahnt sich an - Twitter Aktie klettert um über 20 Prozent Um die insgesamt rund 44 Milliarden schwere Übernahme bahnt sich eine Wende an. Nachdem Musk die Kaufvereinbarung vom April nur knapp drei Monate für ungültig erklärte, galt der Deal eigentlich auf Eis gelegt. Musk hatte Twitter vorgeworfen, falsche Angaben zu der Höhe von sogenannten Fake-Accounts auf der Plattform gemacht zu haben. Die Twitter-Seite verwies jedoch auf den Kaufvertrag. Der eigentlich im Oktober geplante Gerichtsprozess sollte klären, ob Musk doch vom Kaufvertrag zurücktreten kann oder nicht. Durch die jüngste spektakuläre Trendwende könnte der Gang vors Gericht doch noch vermieden werden.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.