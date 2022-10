Die Prüforganisation Dekra hat an zwei Standorten ihre Kapazitäten für Tests rund um die Elektromobilität ausgebaut. Am Lausitzring ist ein neuer Prüfstand für elektrische Motoren und Achsen in Betrieb gegangen. In den Niederlanden können E-Busse und E-Lkw auf ihre elektromagnetische Verträglichkeit geprüft werden. Im Dekra Technology Center am Lausitzring im brandenburgischen Klettwitz wurde für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...