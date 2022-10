Vor dem Hintergrund des zunehmenden softwaregesteuerten Netzbetriebs und komplexerer Partner-Ökosysteme zeigte Catalyst, wie bestehende TM Forum Open APIs erweitert werden können, um ereignisgesteuerte Architekturen von CSPs zu unterstützen, die eine kostengünstigere, berührungslose Automatisierung in einem beschleunigten Tempo anstreben

Aria Systems, ein führender Anbieter, der Unternehmen bei der Steigerung des Umsatzes mit abonnement- und nutzungsbasierten Diensten unterstützt, gab heute bekannt, dass seine Catalyst-Lösung, die zusammen mit Partnern auf der Digital Transformation World präsentiert wurde, vom TM Forum als "Best New Catalyst in Show" (Bester neuer Catalyst in der Ausstellung) ausgezeichnet wurde.

Catalysts sind Proof-of-Concept-Projekte, die von Mitgliedern des TM Forums gemeinsam entwickelt werden, um Probleme zu lösen, die von führenden globalen Kommunikationsdienstleistern (CSPs für Communications Service Providers) vorgelegt werden, und um neue Industriestandards zu definieren und vorzuschlagen.

Unter dem Titel "Async Open APIs for Event-Driven Architectures" (Asynchrone offene APIs für ereignisgesteuerte Architekturen) zeigte Catalyst, wie eine ereignisgesteuerte Architektur es Dienstleistern ermöglichen kann, eine skalierbarere und flexiblere IT-Architektur aufzubauen, die schnellere Integrationen zu geringeren Kosten ermöglicht. Als einer der Gründungsteilnehmer des Catalyst-Projekts präsentierte Aria neben dem CPQ-Anbieter Bit2Win und den Systemintegratoren EPAM, TechMahindra und Yupiik. Der Catalyst wurde auf der Digital Transformation World von mehr Telekommunikationsanbietern als jeder andere unterstützt, darunter BT, Jio, Orange, Telenor, Verizon, Vodafone und der führende Catalyst, CityFibre.

"Die Aria-Plattform wurde von Anfang an auf der Grundlage einer ereignisbasierten Architektur entwickelt. Daher fühlen wir uns durch diese renommierte Anerkennung für die Bereitstellung einer innovativen ereignisbasierten Lösung, die jeden CSP unterstützen kann, der seine Digitalisierung beschleunigen möchte, besonders geehrt", so Brendan O'Brien, Aria-Mitbegründer und Chief Innovation Officer. "Nach monatelanger Zusammenarbeit mit unseren Partnern waren wir in der Lage, eine Lösung zu entwickeln und zu präsentieren, die reale Auswirkungen auf die globale Telekommunikationsgemeinschaft haben wird. Dieses Modell stellt nicht nur einen enormen Fortschritt bei der Interoperabilität in einer BSS-Architektur der nächsten Generation dar, sondern fordert auch den TM Forum ODA-Standard selbst heraus, ereignisbasierte Architekturen in Zukunft vollständig zu übernehmen."

Weitere Informationen über das Catalyst-Projekt finden Sie auf der Website der Gewinner des Catalyst Award 2022 des TM Forums.

Über Aria Systems:

Die öffentliche Cloud-native Nutzungs- und Abonnement-Abrechnungsplattform von Aria Systems ist die erste Wahl der Analysten und wird von führenden Marktforschungsunternehmen an erster Stelle genannt. Innovative Unternehmen wie Adobe, Allstate, Comcast, Subaru und Telstra verlassen sich auf Aria, wenn es darum geht, die Markteinführung zu beschleunigen und die Flexibilität zu erhöhen, um den Kundenwert zu maximieren und wiederkehrende Einnahmen durch Abonnements, nutzungsbasierte und einmalige Angebote zu steigern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ariasystems.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221005005191/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Greg Kalish

gkalish@ariasystems.com

+1 516-665-3292