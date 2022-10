Die Grossbank Credit Suisse kommt laut Medienberichten durch den Abgang weiterer Manager in Asien weiter unter Druck.Zürich - Der Druck auf die Grossbank Credit Suisse bleibt hoch. Zwar nehmen in der Medienberichterstattung inzwischen wieder besonnenere Stimmen überhand, nachdem sich am Wochenende die Gerüchte rund um den finanziellen Zustand der zweitgrössten Schweizer Bank noch regelrecht überschlagen hatten. Die CS-Führung muss aber offenbar die von den Berichten aufgeschreckten Kunden beruhigen.

Den vollständigen Artikel lesen ...