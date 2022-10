DJ EZB: Italiens Anteil an PEPP-Anleihebeständen bleibt konstant

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Italiens Anteil an den im Rahmen des Pandemieprogramms PEPP erworbenen Staatsanleihen hat im August und September im Zuge der Wiederanlage von Tilgungsbeträgen fällig gewordener Anleihen nicht weiter zugenommen. Laut Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) sanken die Bestände um 1,243 (Juli/August: +9,762), wodurch der Anteil dieser Papiere an den gesamten Beständen bei 19,0 (19,0) Prozent blieb. Griechische Staatsanleihen wurden netto für 0,888 (+1,089) Milliarden Euro verkauft, ihr Anteil blieben ebenfalls konstant - 2,6 Prozent. Portugals Staatsanleihebestände im PEPP-Portfolio stiegen um 0,177 (+0,514) Milliarden Euro und ihr Anteil blieb bei 2,3 Prozent zu.

Wie im Vormonat verringerten sich die Bestände an deutschen Bundesanleihen, allerdings weniger stark, nämlich um nur 3,060 (-14,279) Milliarden Euro, und ihr Anteil am Gesamtportfolio sank auf 26,1 (26,2) Prozent. Frankreichs Staatsanleihebestände stiegen um 1,970 (-1,213) Milliarden Euro, und ihr Anteil erhöhte sich auf 19,8 (19,6) Prozent. Niederländische Anleihen wurden für netto 0,128 (-3,383) Milliarden Euro gekauft, ihr Anteil am PEPP-Portfolio erhöhte sich auf 5,5 (5,4) Prozent.

Insgesamt wurden die PEPP-Staatsanleihebestände im August und September um 4,317 (minus 0,705) Milliarden Euro abgebaut. Die EZB will die Staatsanleihebestände prinzipiell unverändert halten, was aber aufgrund von Inkongruenzen bei Fälligkeiten und Käufen nicht immer gelingt.

Die EZB sieht die Gefahr, dass die Straffung ihrer Geldpolitik in einigen südeuropäischen Ländern zu einem ungerechtfertigt starken Anstieg der Staatsanleiherenditen führen könnte. Sie behält sich daher vor, im Rahmen ihrer Reinvestition von Fälligkeiten die Anleihen bestimmter Länder überzugewichten. Sie will ihre PEPP-Bestände insgesamt konstant halten, so dass die Anleihen von Ländern mit eher niedrigen Renditen netto verkauft werden müssen. Im August und September kam es jedoch zu keinen nennenswerten Bewegungen dieser Art.

