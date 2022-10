Prokarium Ltd ("Prokarium" oder das "Unternehmen"), ein Biopharmaunternehmen, das im Onkologiebereich der mikrobiellen Immuntherapie Pionierarbeit leistet, verkündete heute den Erhalt einer Mitteilung auf Gewährung vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO). Das Patent (Antrag Nr. 17/344.065) schützt die gleichzeitige Anwendung von Prokariums Salmonellenstämmen und Zelltherapien, um ihre therapeutische Wirksamkeit zu verbessern.

"Dieses neu ausgestellte Patent ist ein Beweis für die innovative Arbeit, die unsere Wissenschaftler jeden Tag leisten, um unsere firmeneigene Plattform zu fördern", sagte Dr. Livija Deban, Chief Scientific Officer bei Prokarium. "Die Mehrheit der entwickelten Therapien geht nicht auf die mit Krebs verbundenen Störungen bei der Immunität ein, und unsere Technologie hat das Potenzial, die Stabilität des Immunsystems von Patienten wiederherzustellen, um eine tiefgehende und langanhaltende Wirkung der Therapien zu fördern."

Dr. Pharm Kristen Albright, Chief Executive Officer bei Prokarium, fügte hinzu: "Wir sind sehr erfreut, etwas zu unserem wachsenden IP-Besitz hinzufügen zu können. Dieses Patent rückt das innovative Konzept lebender Salmonellen als einen oralen Immunschulungswirkstoff in den Vordergrund und stärkt die gewerblichen Kooperationsmöglichkeiten für das Programm. Es richtet sich an die 80 der Krebspatienten, die heute nicht in der Lage sind, fortschrittliche Immuntherapien zu nutzen."

Insbesondere decken die Patentansprüche eine Methode der gleichzeitigen, separaten oder aufeinanderfolgenden oralen Verabreichung von lebenden, abgeschwächten Salmonellenbakterien mit einer adoptiven T-Zelltherapie oder einer allogenen oder autologen CAR-T-Zelltherapie ab, um die therapeutische Wirksamkeit der Zelltherapie zu verstärken. Dieses Patent zeigt, dass Prokarium im Bereich der mikrobiellen Immuntherapie führend ist.

Über Prokarium

Prokarium ist ein Biopharmaunternehmen, das im Bereich mikrobielle Immuntherapie Pionierarbeit leistet. Unsere Pipeline soll die nächste Ebene der Immunonkologie durch den Ausbau der modernsten Entwicklung bei der Krebsimmunologie erschließen. Prokariums führendes Programm konzentriert sich auf die Umwandlung des Behandlungsparadigmas bei Blasenkrebs durch die Verursachung einer immunitätsgetriebenen, langanhaltenden Antitumor-Wirkung. Prokarium hat seinen Sitz in London, Großbritannien.

