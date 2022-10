Die US-Handelsbilanz für Waren und Dienstleistungen stieg im August auf -$67,4 Milliarden. - Der US Dollar Index hält sich mit starken Tagesgewinnen über 111,00 - Die vom US Census Bureau veröffentlichten Daten zeigten am Mittwoch, dass sich das Defizit der USA im Waren- und Dienstleistungsverkehr im August um 3,1 Mrd. $ auf 67,4 Mrd. $ verringerte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...