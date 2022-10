Meldrum geht nach siebzehn Jahren bei Adams Street in den Ruhestand; Malhotra wird zum Head of Global Buyout Fund Investments befördert

Adams Street Partners, LLC, eine Investmentgesellschaft für Privatmärkte mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 50 Milliarden US-Dollar, gab heute bekannt, dass Brijesh Jeevarathnam zum Partner Global Head of Fund Investments befördert wird. Jeevarathnam, der 2016 als Partner im Bereich Primary Investments zu Adams Street kam, wird im Rahmen seiner neuen Funktion auch Mitglied des Executive Committee des Unternehmens.

Jeevarathnam wird Nachfolger von Kelly Meldrum, die nach 17 Jahren als Partner und Leiterin des Bereichs Primary Investments in den Ruhestand geht. Meldrum wird ihre Aufgaben zum Jahresende abgeben und bis zum Ende des ersten Quartals 2023 zur Verfügung stehen.

"Während ihrer langjährigen Tätigkeit bei Adams Street hat Kelly unzählige Beiträge zum Unternehmen geleistet, nicht zuletzt durch den Aufbau eines hervorragenden Teams erfahrener Partner, die wesentlich zum Erfolg unserer Kunden beitragen", so Jeff Diehl, geschäftsführender Partner und Leiter des Bereichs Investitionen bei Adams Street. "Ich freue mich, dass Brijesh nun diese größere Rolle übernimmt und bin zuversichtlich, dass er nach einem reibungslosen Führungswechsel in den nächsten sechs Monaten auf Kellys Erfolg aufbauen wird."

Seit seinem Eintritt bei Adams Street war Jeevarathnam maßgeblich an der Schaffung und Skalierung der Venture-Innovation- und Leaders-Programme des Unternehmens beteiligt und fungierte als Portfoliomanager für mehrere separat verwaltete Konten. Vor seiner Tätigkeit bei Adams Street war Jeevarathnam 10 Jahre lang bei Commonfund Capital tätig, wo er eine Führungsrolle innehatte und an der Verwaltung eines globalen Privatkapitalportfolios in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar beteiligt war.

Im Rahmen des Führungswechsels wird Saguna Malhotra, derzeit Partner im Bereich Primary Investments, zum Partner Head of Global Buyout Fund Investments befördert. Malhotra wird sich auf die globale Kalibrierung und Strategie für die Buyout-Fondsportfolios von Adams Street weltweit konzentrieren. Sie kam 2015 von der Stanford Management Company zu Adams Street, wo sie ein globales Private-Equity-Portfolio im Wert von 6 Milliarden US-Dollar betreute.

"Das gesamte Team von Adams Street wird Kelly sowohl persönlich als auch beruflich vermissen und wir wünschen ihr alles Gute für ihr nächstes Kapitel", so Diehl. "Sowohl Brijesh als auch Saguna haben ihre wohlverdiente erweiterte Rolle verdient und ich freue mich auf ihre Beiträge in der Zukunft."

Adams Street Partners ist ein globaler Private-Markets-Investmentmanager mit Investitionen in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten. Das Unternehmen befindet sich zu 100 in Arbeitnehmerhand und verwaltet ein Vermögen von 50 Milliarden Dollar. Adams Street möchte über Marktzyklen hinweg verwertbare Investmenteinblicke generieren, indem es auf 50 Jahre Erfahrung im Bereich der privaten Märkte, eigene Erkenntnisse und vertrauensvolle Beziehungen zurückgreift. Adams Street verfügt über Büros in Austin, Peking, Boston, Chicago, London, Menlo Park, München, New York, Seoul, Singapur und Tokio. Besuchen Sie www.adamsstreetpartners.com

