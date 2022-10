Montreal, 4. Oktober 2022. Stellar AfricaGold Inc. (TSX-V: SPX) ("Stellar" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse seines ersten RC-Bohrprogramms in Zone B des Projekts Tichka-Est in Marokko bekannt zu geben.Im Rahmen dieses Programms wurden 20 RC-Bohrlöcher auf insgesamt 1.182 m gebohrt. Sieben Bohrlöcher wurden aufgrund von Problemen mit der Gesteinsmechanik in der Tiefe aufgegeben, während der Azimut und der Bohrwinkel von fünf weiteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...