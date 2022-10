FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Erholungskurs am deutschen Aktienmarkt hat am Mittwoch ein abruptes Ende gefunden. In Frankfurt schloss der deutsche Leitindex Dax 1,21 Prozent tiefer bei 12 517,18 Punkten, nachdem US-Arbeitsmarktdaten Sorgen vor einer weiterhin straffen Zinspolitik schürten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen rutschte um 2,20 Prozent auf 22 982,70 Zähler ab.

"Schlechte Nachrichten werden verdrängt", sagte Christian Henke von IG Markets mit Blick auf die die kurzzeitige Erholungsrally. Sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone läge die Teuerung ungebrochen hoch, "und die Erzeugerpreise explodieren". Vor diesem Hintergrund sei die Hoffnung auf eine lockerere Politik der Notenbanken verfrüht./jcf/he

