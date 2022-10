Halle/MZ (ots) -



Wegen des aktuellen Strommangels müssen jetzt alte Kohlekraftwerke wieder angeworfen und der Atomausstieg aufgeschoben werden. Um das durchzusetzen, muss Habeck seinen Leuten auch etwas bieten: Der Kohleausstieg soll um acht Jahre auf 2030 vorgezogen werden.



Die Kohlebosse - vor allem in Ostdeutschland - kommen wahrscheinlich vor Lachen kaum in den Schlaf. Sie können aktuell ihren Kohlestrom teuer verkaufen und Habeck muss wohl zusätzlich Milliarden locker machen, damit die Kohlefirmen in der Lausitz und in Mitteldeutschland früher abschalten und fleißig Solarparks und Windräder bauen - bezahlt von Steuergeldern.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5337505

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de