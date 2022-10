Alle 30 Jahre wieder Heute vor drei Jahrzehnten Fast auf den Tag genau 30 Jahre ist es her, dass das britische Pfund das Europäische Währungssystem (EWS) verlassen musste, nachdem sich die Bank of England zuvor noch verzweifelt gegen das bröckelnde Pfund gestemmt hatte. Die Notwendigkeit zur Stabilisierung ergab sich aus der Verpflichtung der EWS-Teilnehmerländer ihre Währungen in einem Korridor zum DM-Referenzkurs zu halten - beim Pfund waren dies +/-6%. In solchen Konstruktionen verstecken sich ...

