Bei Facebook gibt es ab heute neue Möglichkeiten, den eigenen Feed so anzupassen, wie man es als Nutzer für sich persönlich am sinnvollsten erachten. Dabei soll der Fokus auf Inhalten liegen, die persönlich am meisten interessieren. "Mehr sehen" oder "Weniger sehen" - das sind die beiden Optionen bei zufälligen Beiträgen im Facebook-Feed. Diese Beiträge können künftig individuell angepasst werden, wie Facebook-Mutter Meta ...

