Am 6. Oktober ist es so weit und Google wird mit dem Pixel 7 und 7 Pro die Nachfolger seiner erfolgreichen Pixel-6-Serie vorstellen. Auch die Pixel Watch, die erste Smartwatch des Konzerns, gilt als sicher. Das könnte aber noch nicht alles sein. Google hatte schon im Mai damit begonnen, seine nächste Smartphone-Generation und die erste Uhr anzuteasern. Dass Pixel 7 und 7 Pro sowie auch die Pixel Watch am 6. Oktober mit allen Details, Preisen und Verfügbarkeiten angekündigt werden, gilt als gesetzt. Es könnte aber noch mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...