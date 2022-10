Partnerschaft schafft erhebliche Ausweitung der globalen Verkaufs- und Lieferreichweite von SecureAuth

SecureAuth, ein führender Anbieter von Authentifizierungs- und Zugangsmanagementlösungen der nächsten Generation, kündigt neue Partnerschaften mit Grupo TRC und SDG an. Das SecureAuth-Partnerprogramm bietet Partnern eine einzigartige und zukunftsweisende Authentifizierungslösung mit Arculix, um gemeinsam Probleme in Verbindung mit der Identitätssicherheit von Unternehmen zu lösen, sowie Partner-Enablement und eine echte Partnerschaft. Als Unternehmen, das den Channel in den Mittelpunkt stellt, investiert SecureAuth konsequent in Channel Enablement-Programme, um das Wachstum zu beschleunigen und seine Vision der Authentifizierung einer größeren Anzahl von Kunden zugänglich zu machen.

Grupo TRC tritt dem SecureAuth Partner Program als Value-Added Reseller (VAR) und Service Delivery Partner in der EMEA-Region bei. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Telekommunikationssektor hat sich Grupo TRC auf andere Branchen ausgeweitet und widmet sich der Integration von Technologie und Netzwerken. Der Schwerpunkt von Grupo TRC liegt im Engineering, in der Implementierung und Wartung im Bereich Cybersicherheit und verschiedenen anderen technologischen Feldern.

SDG Corporation tritt dem SecureAuth Partner Program als VAR und Dienstleistungspartner bei. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit globalen Marken bei komplexen Geschäfts- und IT-Herausforderungen arbeitet SDG mit Unternehmen zusammen, die strategische Unterstützung und Technologielösungen erwarten.

"Strategische Channel-Partnerschaften sind für den Markterfolg von SecureAuth von entscheidender Bedeutung, und wir sind sehr erfreut, Grupo TRC und SDG Corporation als wichtige Partner in unserem globalen Channel-Programm begrüßen zu dürfen", so Mandeep Khera, CMO, SecureAuth. "Partner sind ein integraler Bestandteil der Fähigkeit von SecureAuth, die Anforderungen unserer Unternehmenskunden mit Lösungen zu erfüllen, einschließlich unseres kürzlich eingeführten Arculix-Produkts. Die Ausweitung unserer globalen Channel-Präsenz mit der starken Präsenz von GTRC in EMEA und den guten Verbindungen der SDG Corporation in Nordamerika, APAC und anderen Regionen wird SecureAuth dabei unterstützen, seinen Kunden rasch Mehrwert zu bieten."

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit SecureAuth und die Vorteile für unsere Kunden, die eine passwortfreie, kontinuierliche Authentifizierung verlangen", erklärte Alfredo Estirado, Mitbegründer und CEO von Grupo TRC, einem Channel-Partner mit Sitz in Madrid. "Da wir strategische Allianzen mit führenden IT-Herstellern in ganz Europa eingehen, sind wir in der Lage, Trends zu setzen und zukünftige Technologielösungen zu definieren, insbesondere durch die einzigartigen Fähigkeiten von Arculix, das risikobasierte Analysesystem und die passwortlose kontinuierliche Authentifizierung."

"Wir freuen uns, die Partnerschaft zwischen SDG und SecureAuth, zwei anerkannten Marktführern im Bereich Identitätsmanagement und Authentifizierung, zu formalisieren", so Ajay Gupta, Präsident und Chief Executive Officer von SDG. "Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich der Zugangssicherheit freuen sich die Architekten, Ingenieure und Support-Teams von SDG auf die Zusammenarbeit mit SecureAuth und deren Zugangsmanagement- und Authentifizierungslösung der nächsten Generation, Arculix. Unsere Partnerschaft mit SecureAuth steigert die Fähigkeit unserer Kunden, den Zugriff auf Anwendungen, Systeme und Daten in großem Umfang und überall auf der Welt zu verwalten und zu schützen."

Arculix, eine Authentifizierungslösung der nächsten Generation, ist ideal für Partner, da Authentifizierung und Zugriffsmanagement eine entscheidende Rolle bei der Sicherung des digitalen Unternehmens spielen. Die passwortfreie, kontinuierliche Authentifizierung von SecureAuth ermöglicht es Unternehmen, andere Identitätsanbieter (IdPs) wie Microsoft, Ping, Okta und Forgerock einzubinden eine große Chance für Channel-Partner, Wachstum und Differenzierung in ihrer Identitäts- und Zugriffsmanagement-Praxis voranzutreiben.

Über SecureAuth Corporation

SecureAuth ist ein Anbieter für Authentifizierungs- und Zugriffsmanagement der nächsten Generation, das eine sichere und passwortfreie kontinuierliche Authentifizierungserfahrung für Mitarbeiter, Kunden und Partner ermöglicht. Mit der einzigen Lösung, die sowohl in der Cloud als auch vor Ort eingesetzt werden kann, verwaltet und schützt SecureAuth den Zugang zu Anwendungen, Systemen und Daten in großem Umfang überall auf der Welt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.secureauth.com.

Über SDG Corporation

SDG ist ein globaler Anbieter von IT-Risikomanagement- und Cybersicherheitslösungen. SDG Managed Services und SaaS-Lösungen bieten ein umfassendes Angebot an Identitäts-, Cybersicherheits-, GRC- und Cloud-Sicherheitsfunktionen, die Unternehmen in die Lage versetzen, Cyber-Risiken zu erkennen und zu mindern, Cyber-Ressourcen zu schützen und ihr Geschäft sicher zu verwalten.

Wie SDG Ihnen helfen kann, die Sicherheit und Konformität Ihrer Technologie- und Dateninfrastruktur zu gewährleisten, erfahren Sie hier: www.sdgc.com.

Über Grupo TRC

Grupo TRC ist ein Zusammenschluss mehrerer IT-Unternehmen und zweier spezialisierter Abteilungen (mit Schwerpunkt auf Gesundheitssoftware und Verteidigungstechnologie) und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Telekommunikationssektor. Die Gruppe hat ihre Präsenz als spezialisierter Softwareentwickler, Anbieter von Cybersicherheits- und Cloud-Diensten und Technologieintegrator mit starken Investitionen in Forschung und Entwicklung konsolidiert.

Wenn Sie mehr über die Aktivitäten der TRC-Gruppe erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website: www.gurpotrc.com.

