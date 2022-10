Decision Intelligence-Softwareanbieter verstärkt Engagement für US-Behörden durch dedizierte Praxis für die Modernisierung der Analytik zur Lieferung kritischer öffentlicher Dienstleistungen

Pyramid Analytics (Pyramid), ein wegweisender Anbieter von Decision Intelligence-Plattformen, gab heute eine neue Geschäftspraxis bekannt, die ganz den spezifischen Anforderungen von US-Bundesbehörden gewidmet ist. Unter der Leitung eines Expertenteams mit umfassendem Hintergrund im US-Bundesbehörden-Marktsegment baut die Federal Business Practice von Pyramid auf dem Erfolg mit US-Bundesbehörden wie dem U.S. Department of Veterans Affairs (VA) auf und verstärkt den Fokus und das Commitment des Unternehmens, um der US-Bundesregierung und Bundespartnern Verkaufs- und technische Expertise sowie Services zur Bereitstellung von Decision Intelligence für den strategischen Einsatz im großen Maßstab bereitzustellen.

Wichtigste Punkte:

Durch KI und Machine Learning (ML) befähigte Decision Intelligence kann die Bereitstellung kritischer öffentlicher Dienstleistungen wie etwa Gesundheitswesen, Heimatschutz und Verteidigung im US-Bundesbehörden-Marktsegment modernisieren.

Dem Budget für das Geschäftsjahr 2023 von US-Präsident Biden zufolge sind 65 Mrd. US-Dollar für die IT bei zivilen Bundesbehörden vorgesehen. Dabei werden Initiativen zur IT-Modernisierung, Cybersicherheit und zum digitalen Kundenerlebnis priorisiert, die erweiterte Analytik nutzen i

Die Pyramid Decision Intelligence-Plattform, Schulungs- und Beratungsdienstleistungen werden direkt und über Partnerschaften mit Bundesbehörden-Wiederverkäufern und Bundessystemintegratoren bereitgestellt.

Die Pyramid-Plattform kann auf jeder Cloud-Plattform On-Premise oder in hybriden Multi-Cloud-Umgebungen bereitgestellt werden.

Die US Federal Practice von Pyramid wird geleitet von Joe Fritsch, Director of Federal Sales; Peter Morris, Senior Director Partner Channel, North America; Dave Henry, Senior Vice President, Strategic Alliances; Russ Cosentino, Regional Vice President Sales, North America, East sowie Brian McCormac, Senior Vice President of Global Sales.

Die Pyramid Decision Intelligence-Plattform kann auf jeder Cloud-Plattform bereitgestellt werden, darunter AWS, Google Cloud Platform und Microsoft Azure, und zwar im On-Premise-Format (vor Ort) oder in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen. Die Pyramid-Plattform ist im AWS verfügbar und kann unter AWS GovCloud ausgeführt werden, um spezifische regulatorische und Compliance-Anforderungen von Behörden auf US-Bundesebene, Bundesstaats- und lokaler Ebene zu erfüllen. Dadurch wird eine zuverlässige, skalierbare und sichere Decision Intelligence-Lösung bereitgestellt.

Decision Intelligence ist der Schlüssel für digitale öffentliche Services des Staats

Im Budget für das Geschäftsjahr 2023 von US-Präsident Biden sind Ausgaben von 65 Mrd. US-Dollar für die IT ziviler Bundesbehörden vorgesehen (ein Anstieg vom Schätzwert für 2022 von 11 Prozent). Dabei sollen bundesweite Initiativen für IT-Modernisierung, Cybersicherheit und digitales Kundenerlebnis priorisiert werden. Diese Initiativen erfordern, dass Entscheidungen schnell, präzise und im Ergebnis- und Prozesskontext getroffen werden können. Durch KI und Machine Learning befähigte Decision Intelligence hilft Behörden, einen Mehrwert aus ihren Daten zu erschließen. Sie ermöglicht internen Entscheidungsträgern, schneller bessere Entscheidungen zu treffen und bietet Organisationen die Möglichkeit, Erkenntnisse zu generieren, Daten zu analysieren und Hindernisse in Workflows zu verstehen, um Probleme schneller zu beheben und bessere Prozesse zu entwickeln.

Es wird erwartet, dass der Einsatz von KI und Daten für die Echtzeit-Entscheidungsfindung durch US-Zivil- und Verteidigungsbehörden stark zunehmen wird. Gartner schätzt, dass sich bis 2024 60 Prozent der staatlichen KI- und Datenanalytik-Investitionen direkt auf operative Entscheidungen und Ergebnisse in Echtzeit auswirken werden. Die Fähigkeit, Entscheidungen zu identifizieren, priorisieren, modellieren und umzuwandeln, um sie zu verbessern (d. h. Decision Intelligence), wird für jede disruptionsbereite und resiliente Organisation von kritischer Bedeutung sein.ii

Pyramid verstärkt Engagement für VA und andere US-Regierungsbehörden

Die Pyramid Decision Intelligence-Plattform wird derzeit von der Veterans Health Administration, eingesetzt, dem größten integrierten Gesundheitssystem der USA, das im ganzen Land in 1.298 Gesundheitseinrichtungen, darunter 171 medizinische Zentren und 1.113 ambulante Versorgungsstandorte, Gesundheitsdienstleistungen bereitstellt. Die VA bietet umfassende Gesundheitsdienstleistungen für 9 Millionen US-Veteran*innen pro Jahr. Die Pyramid Decision Intelligence-Plattform wird von mehr als 41.000 klinischen, medizinischen und Administrations-Beschäftigten eingesetzt, um Muster und Ausführungslücken im gesamten System zu ermitteln und dadurch sicherzustellen, dass US-Veteran*innen eine stärker personalisierte und verbesserte Gesundheitsversorgung geboten wird, um die ihnen und ihren Familien angebotenen Dienstleistungen auszuweiten.

Präzise und stark kontextbezogene Entscheidungen werden für Behörden immer wichtiger, weil sie mit unvorhergesehenen Komplexitäten und Ungewissheiten, Arbeitsrückständen und wirtschaftlichen Disruptionen sowie einem anhaltenden Arbeitskräftemangel konfrontiert sind.

Mit der Pyramid-Plattform sind Behörden gut aufgestellt, um mit durch Daten beschleunigten Entscheidungen zur Verbesserung der Bereitstellung kritischer Dienstleistungen für US-Bürger*innen im Rahmen des Build-Back-Better-Programms bedeutende Fortschritte zu erzielen. Gesundheitsanbieter*innen können einfacher Informationen teilen, um die Versorgung zu verbessern, Transportbehörden können potenzielle Verspätungen oder Verzögerungen prognostizieren und Probleme beheben, bevor sie überhaupt auftreten, Lieferketten können in Echtzeit verwaltet werden und Organisationen können die durch die benötigten Fähigkeiten entstandenen Beschränkungen reduzieren, indem sie die komplexen Schritte, die für einen datenbestimmten Ansatz erforderlich sind, automatisieren.

Decision Intelligence ist die nächste Big-Data-Analytics-Innovation

Die nächste große Innovation in der Analytik ist Künstliche Intelligenz (KI). Die Anwendung von KI in Data Preparation, Business Analytics und Data Science unterscheidet Decision Intelligence von herkömmlichen Business-Intelligence-Tools wie Microsoft Power BI, Qlik und Tableau. KI senkt die Qualifikationsbarriere, indem sie die hochtechnische Arbeit automatisiert, die zum Vorbereiten und Analysieren von Daten und zum Erstellen und Teilen von Berichten und Dashboards erforderlich ist.

Die Pyramid Decision Intelligence-Plattform liefert datengesteuerte Erkenntnisse, um Entscheidungen schneller und intelligenter treffen zu können. Die Pyramid-Plattform bietet sofortigen Zugriff auf alle Daten, ermöglicht automatisierten Self-Service für alle Nutzer und erfüllt alle Analyseanforderungen, von einfach bis anspruchsvoll. Durch die einzigartige Kombination von Data Preparation, Business Analytics und Data Science mit KI-Orientierungshilfen in einer einzigen Umgebung reduziert die Pyramid-Plattform Kosten und Komplexität und beschleunigt gleichzeitig Wachstum und Innovation. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytics

Zitate

Joe Fritsch, Director of Federal Business Practice, Pyramid Analytics: "Die Federal Business Practice von Pyramid ist die erste von vielen strategischen Wachstumsinitiativen, die wir starten, um unser Partner-Ökosystem zu erweitern. Dies umfasst US-Bundessystemintegratoren und wertschöpfende US-Bundesbehörden-Wiederverkäufer. Bei der Ausweitung unserer Angebote und dem weiteren Ausbau unserer Position als führender Anbieter augmentierter Analytik verschreibt sich Pyramid ganz dem Ziel, US-Zivil-, Verteidigungs- und Nachrichtenbehörden bei der Expansion und Optimierung ihrer datenbestimmten Decision Intelligence im großen Maßstab zu unterstützen."

Über Pyramid Analytics

Pyramid ist die nächste Stufe der Analytik. Unsere vereinheitlichte Decision-Intelligence-Plattform liefert Erkenntnisse, auf deren Grundlage Entscheidungen schneller und fundierter getroffen werden können und bietet direkten Zugriff auf alle Daten, ermöglicht geregelten Self-Service für alle Nutzer und erfüllt jeglichen analytischen Bedarf in einer Quellcode-freien Umgebung. Die Pyramid Decision Intelligence Platform kombiniert auf einzigartige Weise Data Preparation, Business Analytics und Data Science in einer einzigen Umgebung mit KI-Orientierung, sodass Kosten und Komplexität reduziert und gleichzeitig Wachstum und Innovation beschleunigt werden. Die Pyramid-Plattform ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytics, von einfach bis anspruchsvoll. Buchen Sie einen Demotermin.

Pyramid Analytics hat regionale Hauptsitze in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter New York City (Pyramid Analytics USA, Inc.), London und Tel-Aviv. Unser Team lebt weltweit, weil die geografische Lage kein Hindernis für Talente und Möglichkeiten sein sollte. Zu den Investoren gehören Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth. Weitere Informationen finden Sie unter Pyramid Analytics.

____________

i Budget der US-Regierung, Finanzjahr 2023

ii Gartner, 4 Key Actions to Amplify Digital Gains and Resilience in Government, 20. Mai 2022

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221005005745/de/

Contacts:

Nordamerika: Heather Racicot

Resonance PR: +1 360-632-5616

pyramidanalytics@resonancecrowd.com

UK/Irland, Europa: Alex Izza

Resonance PR: +44 (0)208 819 3170

pyramidanalytics@resonancecrowd.com

Chas Kielt

Vice President of Global Corporate Communications, Pyramid Analytics

617.687.3371

chas.kielt@pyramidanalytics.com