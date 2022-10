Gut geplant in den Tag. Mit dem w:o-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Unternehmens-Termine



08:00 Uhr, Deutschland: Merck, Kapitalmarkttag

15:30 Uhr, Großbritannien: Diageo, Hauptversammlung



Konjunkturdaten



06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 09/22

08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 08/22

08:00 Uhr, Deutschland: Baupreise für Wohngebäude, 08/22

09:00 Uhr, Ungarn: Industrieproduktion 08/22

09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 08/22

11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 08/22

13:30 Uhr, EU: EZB-Sitzungsprotokoll vom 8. September 2022

