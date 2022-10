MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Bund-Länder-Runde:

"So viel Dreistigkeit muss man sich erst einmal trauen. Bundeskanzler Olaf Scholz verhandelt mit den Ministerpräsidenten stundenlang über die mit markigen Worten bereits wohlfeil angekündigten Doppelwumms-Entlastungen für Bürger und Unternehmen. Und heraus kommt: nichts! Dieses "Ergebnis" ist ein Schlag ins Gesicht all jener, die unter der Wucht der Inflations- und Wirtschaftskrise zusammenzubrechen drohen - und die im Vertrauen auf hehre Abwehrschirm-Versprechungen der Ampel versuchen, irgendwie durchzuhalten. Scholz und seine Ministerriege scheinen ohne Konzept in die Gespräche mit den Länderchefs gegangen zu sein. In dieser brisanten Lage der Nation hätte man von der Bundesregierung und ihren Beamten erwarten müssen, dass sie das lange Feiertags-Wochenende nutzen, um konkrete Lösungen oder zumindest Kompromisslinien auszuloten - zumal sich die Ministerpräsidenten in der Vorwoche schon positioniert haben. Stattdessen gibt's Arbeitsverweigerung auf höchster Ebene."/kkü/DP/he