Citrosol, das führende Unternehmen für Nacherntebehandlungen und Technologien für Obst und Gemüse in dem Mittelmeerraum und Peru und einer hohen Durchdringung in Ländern wie Südafrika, hat gerade den Prozess der Übernahme von Fomesa Fruitech und Brogdex Ibérica abgeschlossen, Unternehmen mit einem bedeutenden Marktanteil in Spanien und anderen...

Den vollständigen Artikel lesen ...