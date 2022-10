The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.10.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.10.2022ISIN NameLU0066794479 BNPP EURO MID CAP DCL INVESTMENTDE000A3MQRW1 SLM SOLUTION WA 17/22CH0467182397 BC MERC.(KY) 19/22DE000HSH4YZ1 HCOB NVBO8/15DE000HLB2DQ1 LB.HESS.THR.CARRARA11D/15DE000HSH4ZB9 HCOB NVBO9/15DE000HLB5G37 LB.HESS.THR.CARRARA10P/17FR0012518926 BPCE SFH 15-22 MTNXS1595523066 OP YRITYSPANKKI 17/22 MTNXS1695284114 BAYWA AG NTS.17/UNBEFR.XS1696908471 ABU DHABI 17/22 MTN REGSXS1892240281 ALD 18/22 MTNXS2065313558 HANWHA SOLUTIONS 19/22FLRDE000A12T804 AAREAL BANK MTN S.259XS2064260800 HANWHA SOLUTIONS 19/22FLRDE000A14JZA4 BAD.-WUERTT.LSA 18/22AT0000A1XBU6 UBM DEVELOPMENT 17-22CH0195062036 LONZA SWISS FIN. 12-22CH0315593910 BQ.INTL LUX.16/22 MTN