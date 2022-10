Die 2020 ins Leben gerufenen Stipendien "Young Women in STEAM" sind für junge Frauen bestimmt, die enorme Beiträge zu den MINT-Fächern leisten, um ihnen die Weiterverfolgung ihrer Ziele zu ermöglichen

Mit jahrzehntelanger Führungsarbeit im Bereich der Befähigung von Frauen und innovativer Naturwissenschaft würdigt Mary Kay junge Frauen, die ihre Zukunft durch Führungsstellungen, Innovation und Entschlossenheit im Bereich der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik plus Geisteswissenschaften) selbst in die Hand nehmen. Frauen stellen nur 28 Prozent der Arbeitnehmerschaft in diesem Bereich. [1] Durch ihre fortgesetzte Unterstützung junger Frauen in den MINT-Fächern setzen sie die Mission von Mary Kay fort, die darin besteht, das Leben von Frauen überall zu verbessern.

Mary Kay is committed to inspiring young women making tremendous contributions to STEAM fields to continue to pursue their dream. (Photo: Mary Kay Inc.)

"Wenn mehr junge Frauen Zugang zu einer MINT-Ausbildung erhalten, dann werden sich auch immer mehr Frauen einem Beruf in diesen Bereich zuwenden. Dies wiederum verschafft Frauen zunehmend gleiche Chancen, es verringert das geschlechtsspezifische Lohngefälle, stärkt die Volkswirtschaft und beseitigt Vorurteile in wissenschaftlichen und damit verbundenen Bereichen", erklärte Dr. Lucy Gildea, Chief Innovation Officer, Product and Science bei Mary Kay Inc. "Jeden Tag lösen Frauen in der ganzen Welt mit innovativem und naturwissenschaftlichem Denken diverse hochkomplexe Probleme aber es muss noch mehr dafür getan werden, ihre Beiträge gebührend zu würdigen, ihnen eine Stimme zu geben und ihre Präsenz in den MINT-Bereichen zu steigern."

Bei den "Young Women in STEAM Grants" von Mary Kay und der damit verbundenen Sozialkampagne stehen junge Frauen aus der ganzen Welt im Vordergrund, die herausragende Beiträge in den MINT-Bereichen leisten. Ivanna Hernandez, eine aufstrebende Astronomin und Raumfahrtbegeisterte aus Kolumbien, gehörte zu den Empfängerinnen des MINT-Stipendiums und erhielt einen zweiten Zuschuss für ihre Weiterbildung, um ihren Traum zu verwirklichen, als erste lateinamerikanische Astronautin zum Mars zu fliegen.

Zur Feier der World Space Week (Weltraumfahrt-Woche) erstellte Mary Kay ein Video, in dem die Bedeutung von Ausbildungschancen in den MINT-Fächern hervorgehoben wird, die jungen Frauen den Griff nach den Sternen ermöglichen sollen jungen Frauen wie Ivanna.

"Junge Frauen in Kolumbien haben sehr wenig Zugang zu Ausbildung in den MINT-Fächern, insbesondere im Bereich Luft- und Raumfahrt. Ich möchte das Programm bekannter machen und meine Leidenschaft für die Weltraumfahrt weiterverfolgen. Damit hoffe ich, jungen Frauen in Kolumbien, die an höherer Bildung und beruflichen Laufbahnen im MINT-Bereich interessiert sind, mehr Möglichkeiten zu verschaffen", so Ivanna Hernandez. "Die besten Lösungen entstehen, wenn man ein vielfältiges Team hat, das alle Aspekte eines Problems oder Mängel eines Designs erkennen kann. Da Frauen unterschiedliche soziale Hintergründe und spezielle Anforderungen haben, wirken unsere Beiträge ergänzend und füllen Lücken, die seit Jahren übersehen wurden."

Mary Kay ist stolz darauf, sein Engagement für die Bereitstellung von Ausbildungsmöglichkeiten für junge Frauen in der ganzen Welt fortzusetzen, indem es in deren Zukunft investiert und zusieht, wie sie neue Höhen auf ihrem MINT-Weg erreichen.

