Die Verfügung verbietet es XP Power dauerhaft, rechtswidrig angeeignete Geschäftsgeheimnisse von Comet zu verwenden.Flamatt - Der Röntgen- und Hochfrequenzspezialist Comet hat eine Verfügung gegen Konkurrent XP Power erwirkt. Diese verbietet es XP Power dauerhaft, rechtswidrig angeeignete Geschäftsgeheimnisse von Comet zu verwenden. Damit will Comet seine eigens entwickelte Technologie schützen, wie es in der Mitteilung vom Donnerstag heisst. Bereits im März hatte ein Geschworenengericht in Kalifornien XP Power...

