Der amerikanische Lebensmittelkonzern Conagra Brands Inc. (ISIN: US2058871029, NYSE: CAG) wird am 1. Dezember 2022 eine Quartalsdividende von 0,33 US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten (Record date ist der 3. November 2022). Im Juli 2022 erfolgte eine Anhebung um knapp 5,6 Prozent. Conagra Brands zahlt den Aktionären auf das Jahr hochgerechnet 1,32 US-Dollar aus. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs ...

