BARCLAYS SENKT ACCOR AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 21 (28) EURBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR NORDEA AUF 10,30 (10,40) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG SENKT ANGLO AMERICAN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 3000 (3200) PENCEBERENBERG SENKT GEM DIAMONDS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 40 (60) PENCEBERENBERG STARTET KARDEX HOLDING MIT 'BUY' - ZIEL 175 CHF BERENBERG HEBT PETRA DIAMONDS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 200 (130) PENCEBERENBERG SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 4000 (4300) PENCE - 'SELL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 750 (705) PENCE - 'NEUTRAL'JEFFERIES STARTET GN STORE NORD MIT 'UNDERPERFORM' - ZIEL 115 DKKJEFFERIES STARTET MEDIOBANCA MIT 'HOLD' - ZIEL 9,40 EUR JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 151 (167) DKK - 'HOLD'JPMORGAN HEBT CREDIT SUISSE AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 6 (6,80) CHFJPMORGAN ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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