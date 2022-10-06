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WKN: 623100 ISIN: DE0006231004 Ticker-Symbol: IFX 
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06.10.22
09:11 Uhr
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ARCELORMITTAL
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ARCELORMITTAL SA21,570-0,76 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG25,660+0,69 %
TEAMVIEWER AG8,344-1,28 %
VONOVIA SE21,930+1,15 %
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