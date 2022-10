Am Donnerstag dürften Anleger unter anderem auf Auftragsdaten aus der deutschen Industrie achten. Die Zahlen geben einen Hinweis auf die Wirtschaftsdynamik.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9918 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Der Euro erhielt leichten Rückenwind vom Dollar, der gegenüber vielen Währungen etwas schwächer tendierte. Gegenüber dem Franken zeigen sich aktuell allerdings sowohl der US-Dollar als auch der Euro kaum bewegt...

Den vollständigen Artikel lesen ...