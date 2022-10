Europa steht vor einem schwierigen Winter. Zwar bereitet nun auch Deutschland umfassende Entlastungen für Wirtschaft und Bürger vor, aber es ist ungewiss, ob das ausreicht. Finanzinstitute sehen sich zudem hoher Unsicherheit gegenüber, was die Kreditqualität betrifft. Die Commerzbank hat noch eine andere Baustelle und die ist unkalkulierbar.Lange Zeit war die polnische mBank ein Musterbeispiel an Effizienz und Profitabilität. Die Commerzbank, die die Mehrheit an dem Konzern hält, wollte die Beteiligung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...