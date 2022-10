Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Krisenherde gibt es weiterhin zu Hauf und das Risiko negativer Schlagzeilen bleibt hoch, so die Analysten der Helaba.Insofern stelle sich die Frage, ob der jüngst aufgekommene Optimismus an den Finanzmärkten gerechtfertigt sei. Neben den Energie- und Rezessionssorgen bereite die hohe Inflation weiterhin Kopfzerbrechen. Sie sei der Grund dafür, dass von den Zentralbanken keine konjunkturelle Unterstützung zu erwarten sei wie in früheren Krisenzeiten. Das Ziel der Preisniveaustabilität habe höchste Priorität, sowohl bei der US-Notenbank als auch bei der Europäischen Zentralbank. Auf die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen dürfte das heute anstehende Protokoll der letzten EZB-Ratssitzung hinweisen. ...

