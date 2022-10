Munsbach (www.fondscheck.de) - Fast jede Zentralbank hat im September ihre Leitzinsen deutlich angehoben, so Dr. Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager von ETHENEA Independent Investors S.A., im Kommentar zum Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y, A; ISIN LU0279509144/ WKN A0LF5X, T).Der globale Kampf gegen die Inflation sei in vollem Gange. Aber könne er auch gewonnen werden? Zumindest sei er die Mindestvoraussetzung, um einen Rückgang der Inflationsraten auszulösen. Wir sehen bereits jetzt, dass Kredite - insbesondere für Immobilien - deutlich teurer geworden sind, so die Experten von ETHENEA. Die Konsequenz sei sicherlich eine Eindämmung der privatwirtschaftlichen Nachfrage. ...

