Das Hotel Savoy ist seit Anfang Jahr wegen Umbauten geschlossen und sollte eigentlich 2024 unter dem neuen Namen Mandarin Oriental Savoy Zürich wieder öffnen.Zürich - Die Credit Suisse plant das Hotel Savoy am Zürcher Paradeplatz zu verkaufen. Die Bank bestätigte am Donnerstag entsprechende Medienberichte. Gemäss dem Portal «Inside Paradeplatz», das zuerst über den geplanten Verkauf berichtete, handelt es sich beim Hotel Savoy um das letzte grosse Real-Estate-Asset in der Bilanz der Credit Suisse. Angeboten worden sei das Savoy Hotel Götz...

Den vollständigen Artikel lesen ...