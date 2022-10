Morrow Sodali, das globale Beratungsunternehmen für Emittenten von Unternehmens- und Staatsanleihen hat heute einen Bericht veröffentlicht, der eine detaillierte Darstellung seiner Beteiligung an der jüngsten Umschuldungsstundung der Ukraine enthält.

Als die Regierung der Ukraine ihre ausländischen Gläubiger um eine Verschnaufpause für die Rückzahlung von Schulden in Milliardenhöhe bitten musste, stellte sie ein multinationales Team aus führenden Finanz- und Rechtsexperten zusammen, um den komplexen Prozess zu überwachen und sicherzustellen, dass alle beweglichen Teile erfolgreich und pünktlich zusammenkamen.

Mit einem Team engagierter Experten in wichtigen Finanzzentren auf der ganzen Welt übernahm Morrow Sodali die Rolle des Information and Tabulation Agent für das Zustimmungsersuchen der Ukraine. Mithilfe ihres proprietären Echtzeit-Berichtssystems BondWatch, das vom Global Debt Services Team bei Morrow Sodali entwickelt wurde, konnten sie die Anweisungen, die sie von den Anleihegläubigern erhielten, in Echtzeit überwachen und feststellen, wann die erforderlichen Zustimmungen für die einzelnen Anleiheserien erreicht worden waren. Dies ermöglichte es ihnen, die Mechanismen der Neuprofilierung der Schulden der Ukraine zu überwachen und Daten aus mehreren Quellen zu sammeln und zu verteilen, um allen Parteien kontinuierliches Feedback zu geben, während wichtige Fristen näher rückten.

"Für uns als Information and Tabulation Agent war es besonders wichtig, weiterhin aktiv mit Anleihegläubigern und Depotbanken zu kommunizieren und den Fluss der eingehenden Zustimmungen genau zu überwachen", kommentierte Damian Watkin, Managing Director of Global Debt Services von Morrow Sodali. "Dies ermöglichte es der Arbeitsgruppe, den Prozess voranzutreiben und potenzielle Stimmenausfälle rechtzeitig zu erkennen, um rechtzeitig vor Ablauf der Abstimmungsfristen Abhilfemaßnahmen zu ergreifen."

Der Zugriff auf BondWatch versorgte die gesamte an der Transaktion beteiligte Arbeitsgruppe rund um die Uhr mit Echtzeit-Updates, so dass sie die Entwicklung der Transaktion verfolgen, Detailinformationen anzeigen und Daten nach Bedarf exportieren konnten.

"Es ist so wichtig, dass, wenn eine Anleihe gerade nicht die erforderliche Mehrheit zu bekommen scheint, die Arbeitsgruppe informiert wird, damit sie weiß, worauf sie ihre Energie konzentrieren muss", erklärte Pia Gowland, Morrow Sodali's Director of Global Debt Services. "BondWatch hat es Morrow Sodali ermöglicht, alle Teilnehmer konstant und zeitnah mit Feedback zu versorgen."

Dank der gemeinsamen Bemühungen aller Beteiligten konnten die intensiven dreiwöchigen Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden, was zu einer Verlängerung der Fälligkeitstermine und Zinsaufschüben für Schulden im Wert von rund 25 Milliarden US-Dollar führte und der Ukraine die dringend benötigte finanzielle Entlastung verschaffte.

"Die erfolgreiche Zustimmung ist ein Beweis für die Bereitschaft der Investoren, die Ukraine zu unterstützen und eine potenziell hohe Belastung des Instruments für die ukrainische Wirtschaft während der Nachkriegs-Wachstumsphase abzufedern", sagte die ukrainische Regierung in einer Erklärung.

Morrow Sodali ist ein Marktführer bei der Identifizierung von Anleihegläubigern und Vermittlungsdiensten bei Schuldenumstrukturierungen und Verbindlichkeitsmanagementtransaktionen. Für weitere Informationen über die Schuldendienste von Morrow Sodali, oder um eine Demonstration von BondWatch anzufordern, besuchen Sie bitte unsere Website. Klicken Sie hier, um eine Auswahl der Debt Deals von Morrow Sodali anzuzeigen.

