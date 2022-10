Die Europäische Kommission hat diese Woche die Förderung für zwei Großprojekte für den Einsatz von grünem Wasserstoff in der Industrie Deutschland genehmigt. Der Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen und Salzgitter Flachstahl wollen grünen Wasserstoff stofflich in der Produktion einsetzen, um CO2-Emissionen zu senken. Diese Projekte hat die EU-Kommission nun als "Important Project of Common European Interest" (IPCEI) eingestuft. Das bedeutet, dass die sonst üblichen Obergrenzen für die Förderung nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...