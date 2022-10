Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach mehreren freundlichen Tagen haben deutsche Bundesanleihen am Mittwoch den Rückwärtsgang eingelegt, so die Analysten der Nord LB.US-Staatspapiere seien unter Druck geraten und hätten die Gewinne der Vortage wieder abgegeben.Nach und nach hangele man sich durch diese Handelswoche, an deren Ende der entscheidende Arbeitsmarktbericht aus den USA stehe. Bis dahin gelte es noch den heutigen Donnerstag mit nur wenigen Veröffentlichungen von neuen Konjunkturdaten zu überstehen. Dabei würden am frühen Morgen die deutschen Auftragseingänge eine gewisse Rolle spielen, doch berauschend würden diese nicht ausfallen. ...

