Gründung von Center3 zur Förderung des Wachstums der digitalen Wirtschaft im Königreich Saudi-Arabien

Die stc Group, der führende Anbieter digitaler Dienstleistungen, hat eines ihrer größten, bedeutendsten Projekte eingeweiht: die Center3 Company, das digitale Regionalzentrum für den Nahen und Mittleren Osten und Nordafrika. Die neue Gesellschaft wird Eigentümerin der digitalen Infrastrukturressourcen der stc Group, darunter Rechenzentren, Unterseekabel, internationale Präsenzpunkte und Internetknotenpunkte. Die Einweihung fand statt in Anwesenheit von S.K.H. Prinz Mohammad bin Khalid Al Abdullah Al-Faisal, dem Vorstandsvorsitzenden der stc Group, Seiner Exzellenz dem Minister für Kommunikation und Informationstechnologie Ing. Abdullah Alswaha sowie eine Reihe weiterer Exzellenzen und leitender Führungskräfte der stc Group.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221005005404/de/

Group photo during Center3 launch in Riyadh, KSA (Photo: AETOSWire)

Center3 wird eine Gruppe mobilfunkanbieterneutraler Rechenzentren betreiben und internationale Kommunikationsangebote für den Telekommunikationssektor über ein Untersee-Glasfasernetz bereitstellen. Ziel ist es, digitale Unternehmen weiterzuentwickeln und die Investitionsmöglichkeiten in internationale Kommunikationsdienste und Rechenzentren zu verbessern. Zu diesem Zweck werden modernste Kommunikations- und Hosting-Technologien bereitgestellt und die Kapazität der Rechenzentren erhöht, um den Anforderungen der Märkte in Asien, Europa und Afrika sowie der übrigen Welt gerecht zu werden.

"Die stc Group hat Center3 an den Start gebracht, um das digitale System zu verbessern und dazu beizutragen, die Position von Saudi-Arabien als regionales digitales Zentrum zu stärken. Die Initiative steht im Einklang mit unserer Strategie, die Reichweite und die Märkte zu erweitern, um eine digitale Befähigung zu erzielen", so Ing. Olayan Alwetaid, CEO der stc Group.

"Wir von Center3 möchten ein integriertes Ökosystem aus Kabeln und Rechenzentren aufbauen, um für Hyper-Scaler, Big Data sowie lokale und internationale Service Provider attraktiv zu sein", so Fahad Alhajeri, CEO von Center3.

"Center3 wird internationale Kommunikations-, Internetknoten- und Rechenzentrumsdienste anbieten. Wir werden die Vision des Unternehmens verwirklichen, Saudi-Arabien zum wichtigsten digitalen Knotenpunkt zu machen, der die drei Kontinente Asien, Europa und Afrika verbindet und den größten Marktanteil für Internetknoten und Datenverkehr in der Region erzielt", so Alhajeri weiter.

Mit der Gründung von Center3 vervollständigt die stc Group ihr digitales System durch die Gründung mehrerer Unternehmen, die auf Cybersicherheit, künstliche Intelligenz, Cloud-Computing, das Internet der Dinge und digitale Infrastruktur spezialisiert sind. Dies wird dazu beitragen, aus der digitalen Industrie eine führende Industriegröße und ein globales Logistikzentrum zu machen, wodurch Saudi-Arabien bei der Transformation von Geschäftsumgebungen einen Spitzenplatz unter den Ländern der Welt erreicht.

Zuvor hatte die stc Group auf der internationalen Konferenz LEAP den Start einer Initiative angekündigt, im Rahmen derer mit einer Investition von 1 Milliarde US-Dollar ein digitales Zentrum für den Nahen und Mittleren Osten und für Nordafrika errichtet werden soll. Das Ziel dabei ist es, das Wachstum der saudi-arabischen Wirtschaft und des BIP zu fördern. Dies geschieht in Kooperation mit regionalen und internationalen Partnern. Darüber hinaus hat die Gruppe vor kurzem das Unterseekabel "Saudi Vision Cable" an der ersten Anlandestation in Dschidda in Betrieb genommen. Das Hochgeschwindigkeits-Unterseekabel im Roten Meer ist 1.160 km lang und bietet über die vier Anlandestationen Dschidda, Yanbu, Dhaba und Haql einen Hochgeschwindigkeitszugang über die Grenzen Saudi-Arabiens hinweg.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

*Quelle: AETOSWire

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221005005404/de/

Contacts:

Weber Shandwick

Alaa Rajeh

Director PR Communications, arajeh@webershandwick.com