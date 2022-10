München (ots) -(ADAC Autoversicherung AG) Zum Jahresende wechseln besonders viele Autofahrer die Kfz-Versicherung. Das ist möglich, weil das Versicherungsjahr in den meisten Verträgen zum 31. Dezember endet. Für eine Kündigung gilt dann der Stichtag 30. November.Autofahrer, die noch in diesem Jahr zur ADAC Autoversicherung wechseln, können ihre Kfz-Versicherung jetzt besonders günstig abschließen. Zum 15jährigen Jubiläum der ADAC Autoversicherung erhalten ADAC-Mitglieder bis zu 15 Prozent Rabatt auf die Prämie. "In den letzten Jahren hat die ADAC Autoversicherung mit ihrem leistungsstarken Angebot zu fairen Preisen viele neue Kunden hinzugewonnen. Mit unserem Jubiläumsrabatt zum 15jährigen Bestehen wollen wir noch mehr Autofahrer überzeugen, dass sich der Wechsel lohnt", so Vorstandsvorsitzender Stefan Daehne.Kfz-Versicherung wird häufig gewechseltGrundsätzlich ist die Wechselbereitschaft bei der Kfz-Versicherung hoch. Nach einer aktuellen repräsentativen Umfrage der ADAC Autoversicherung denkt jeder dritte Autofahrer in diesem Jahr über einen Versicherungswechsel nach. Etwa die Hälfte der Autofahrer hat nach eigenen Angaben in den letzten fünf Jahren die Kfz-Versicherung einmal oder mehrfach gewechselt. "Die Preissensibilität der Kunden wird weiter zunehmen", erwartet Sandra Reichert, Finanzvorständin der ADAC Autoversicherung. "Angesichts der aktuellen Inflation, die auch Autofahrer unter anderem durch hohe Kraftstoffpreise spürbar trifft, wird in der Kfz-Versicherung das Preis-Leistungs-Verhältnis noch wichtiger als es bisher schon war."Wer über einen Versicherungswechsel nachdenkt, sollte sich sowohl über den Preis als auch über die Leistungen informieren. Wichtig ist unter anderem eine hohe Deckungssumme bei Sach- und Personenschäden sowie ein Versicherungsschutz, der auch bei Unfällen durch grobe Fahrlässigkeit gilt.Teilkasko schützt bei SturmschädenAngesichts zunehmender Unwetter empfiehlt sich auch ein Versicherungsschutz für Sturmschäden. Eine Teilkaskoversicherung kann Autofahrer vor hohen Kosten schützen. Um ihre Kunden noch besser abzusichern, übernimmt die ADAC Autoversicherung künftig bereits Sturmschäden ab Windstärke 7.In den Monaten Oktober und November wirbt die ADAC Autoversicherung mit einer aufmerksamkeitsstarken Kampagne um neue Kunden. Unter dem Motto "Tierisch günstig" präsentieren ein Löwe, eine Giraffe und ein Waschbär gut gelaunt die ADAC Autoversicherung. Neben Funk- und Fernsehwerbespots, wird auch mit Onlinebannern und Plakaten um Kunden geworben, die eine leistungsstarke und günstige Kfz-Versicherung suchen.Zur aktuellen Studie der ADAC Autoversicherung AG "Jeder Dritte denkt über einen Wechsel nach": Kfz-Versicherung wechseln | ADAC Autoversicherung (https://www.adac.de/der-adac/ueber-uns-se/aktuelles/kfz-versicherung-wechseln-studie/)Produktangebot:Die ADAC Autoversicherung bietet drei Produktlinien. Bereits die Grunddeckung enthält automatisch alle wichtigen Leistungen. ADAC Mitglieder erhalten die ADAC Autoversicherung bis 31. Dezember 2022 mit bis zu 15 Prozent Rabatt. Mehr Informationen gibt es online unter www.adac.de/autoversicherung. Persönliche Beratung zu den Leistungen der ADAC Autoversicherung gibt es in jeder ADAC Geschäftsstelle und unter der Telefonnummer 089 558 95 61 99.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 hatte die ADAC SE rund 2900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,026 Mrd. Euro.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationDr. Christian BuricT 089 76 76 3866christian.buric@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122834/5337870